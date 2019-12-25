Рэпер Моргенштерн обратился к своим хейтерам в эфире Первого канала

Артист заявил, что они делают его только популярнее.

Рэпер Моргенштерн в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале обратился к своим хейтерам, которые требуют запретить его творчество. Артист заявил, что они делают его только популярнее, и поблагодарил за лишнюю рекламу его творчества.

Обращаясь к старшему поколению – вы добились своего, меня оштрафовали, поздравляю! Но хочу сказать, вся жизнь – шоу. Если кто-то хочет повоевать со мной и запретить мое творчество, вы же делаете меня только популярнее. Отметил рэпер

Он подчеркнул, что во все времена были те, кого запрещали. Моргенштерн посоветовал родителям игнорировать его и воспитывать своих детей, чтобы они не слушали его песни.

В марте член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой запретить Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в его песнях. После этого ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко написал заявление в прокуратуру и призвал других граждан РФ поступить также.

В начале июня суд оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей. Экспертиза нашла в клипах Моргенштерна "Розовое вино-2" и Family признаки пропаганды наркотиков.

Ранее Моргенштерн устроил скандал на премии "МУЗ-ТВ". Артисту не понравилось, что победителем в номинации "Лучший исполнитель" назвали Александра Ревву. В свою очередь генеральный директор телеканала Захар Бабин подчеркнул, что все голоса были подсчитаны корректно.

Фото: Instagram / vecherniy_urgant