Гендиректор "МУЗ-ТВ" прокомментировал скандал с Моргенштерном

Он заявил, что голоса были подсчитаны корректно.

Генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ" Захар Бабин прокомментировал скандал, который устроил на вручении премии рэпер Моргенштерн. Он подчеркнул, что голоса были подсчитаны корректно, так как эта система не менялась уже много лет.

По словам Бабина, победителей выбирают представители музыкальной индустрии и зрители. Для максимальной прозрачности он предложил привлекать к голосованию официальных аудиторов.

Также гендиректор "МУЗ-ТВ" отметил, что после того как Моргенштерн заявил о желании получить все четыре "тарелки", сайт премии подвергся мощным хакерским атакам.

Напомним, Моргенштерн устроил скандал, когда победителем в номинации "Лучший исполнитель" назвали Александра Ревву в образе Артура Пирожкова. Рэпер обвинил руководство премии в нечестном подсчете голосов. Он уверен, что победителем должен был стать именно он.

Видео: YouTube / morgen_shtern