Собчак сравнила творчество Ваенги с песнями Моргенштерна*

По ее словам, об этом говорит наличие в песнях исполнительницы пошлости и экстравагантности.

Журналистка Ксения Собчак сравнила творчество певицы Елены Ваенги с песнями рэп-исполнителя Моргенштерна* (признан в России иноагентом). Об этом она заявила на своем YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Собчак в интервью с Ваенгой отметила, что многие треки певицы несут достаточно пошлый и экстравагантный характер. К таким песням относится хит "Курю", который принес российской исполнительнице широкую известность.

По мнению Собчак, наличие в песни пошлости и экстравагантности говорит о сходстве Ваенги с российским рэпером.

Ранее Бояков раскритиковал Собчак и Урганта за мировоззрение.

Видео: YouTube / Острожно: Собчак

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами