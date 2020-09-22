Собчак сравнила творчество Ваенги с песнями Моргенштерна*

Журналистка Ксения Собчак сравнила творчество певицы Елены Ваенги с песнями рэп-исполнителя Моргенштерна* (признан в России иноагентом). Об этом она заявила на своем YouTube-канале "Осторожно: Собчак".
Собчак в интервью с Ваенгой отметила, что многие треки певицы несут достаточно пошлый и экстравагантный характер. К таким песням относится хит "Курю", который принес российской исполнительнице широкую известность.
По мнению Собчак, наличие в песни пошлости и экстравагантности говорит о сходстве Ваенги с российским рэпером.
Ранее Бояков раскритиковал Собчак и Урганта за мировоззрение.
Видео: YouTube / Острожно: Собчак
* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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