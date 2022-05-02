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Бояков раскритиковал Собчак и Урганта за мировоззрение

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По его словам, в стране нет культурной политики.

Бывший худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков подверг критике звезд российского шоу-бизнеса, навязывающих народу свое мнение. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

Боярков считает, что российские знаменитости буквально захватили эфир. По его словам, в стране нет культурной политики, а такие люди, как журналистка Ксения Собчак и ведущий Иван Ургант, олицетворяют телевизионный ужас.

Вы, Ксения Анатольевна, и ваши друзья, подлецы и либералы, захватили эфир и медийное поле. Вы поставили русского человека "раком" и заставляете слушать Киркорова.

Эдуард Бояков, экс-худрук МХАТа

Ранее мы сообщали, что Собчак возглавила список самых цитируемых журналистов России.

Видео: YouTube / Осторожно: Собчак

Теги: иван ургант, критика, ксения собчак, эдуард бояков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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