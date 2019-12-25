Собчак возглавила список самых цитируемых журналистов России

Топ-3 также оказались Дмитрий Губерниев и Маргарита Симоньян.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак возглавила список самых цитируемых журналистов в России по итогам января. Соответствующий рейтинг составила "Медиалогия".

Наибольший резонанс вызвало интервью Собчак с автором онлайн-марафона желаний Еленой Блиновской. В частности, по сети разлетелся фрагмент, где Блиновская пригрозила плюнуть в лицо Ксении. Также Собчак стала гостьей первого после зимних праздников выпуска шоу "Вечерний Ургант".

Второе место в рейтинге самых цитируемых журналистов России занял Дмитрий Губерниев. Топ-3 замкнула Маргарита Симоньян. В пятерке лидеров оказались Владимир Соловьев и Катерина Кирильчева. В рейтинге также можно увидеть Илью Варламова, Василия Уткина, Тину Канделаки, Владимира Познера, Дмитрия Киселёва и др.

Ранее Собчак объяснила, почему с эфира Первого канала сняли шоу "Вечерний Ургант".

Фото: Instagram / xenia_sobchak