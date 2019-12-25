Собчак объяснила, почему с эфира Первого канала сняли шоу "Вечерний Ургант"

Ранее ходили слухи, что проект закрыли из-за взглядов телеведущего на ситуацию вокруг Украины.

Российская телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала, почему в эфир Первого канала не вышло вечернее шоу Ивана Урганта. Ранее ходили слухи, что проект закрыли из-за взглядов телеведущего на ситуацию вокруг Украины. Однако в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак назвала другую причину.

По информации Ксении, шоу должно было выйти в эфир по расписанию. В начале выпуска Ургант собирался сказать пару слов о происходящем на Украине, в частности, высказаться против войны. Далее должно было следовать "совершенно безобидное обращение". Однако телеведущему запретили что-либо говорить на эту тему, так как "это противоречит стратегии глобального российского медийного начальства".

И редакция отказалась. Позиция: мы лучше вообще не выйдем, чем выйдем без упоминания войны и Украины на фоне войны и Украины. Потому что это будет супер *** [фигово] выглядеть. Сообщила Ксения Собчак

Стоит отметить, что с эфира Первого канала убрали весь юмористический контент. Кроме "Вечернего Урганта" из сетки вещания временно исчез, в том числе, КВН.

Ранее знаменитые петербуржцы прокомментировали "военную спецоперацию" России на территории Украины.

Фото: Instagram / urgantcom