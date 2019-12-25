"Нет войне". Знаменитые петербуржцы прокомментировали "военную спецоперацию" России на территории Украины

Ночью 24-го февраля проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Минобороны РФ начало уничтожение украинских военных баз. Piter.tv собрал первую реакцию в соцсетях петербургских деятелей разных направлений о произошедшем.

Михаил Виноградов, президент Фонда Петербургская политика

Иван Ургант, шоумен и телеведущий

Лев Авербах, директор частной скорой помощи "Coris"

Александр Запесоцкий, доктор культорологии, член-корреспондент РАН, ректор СПбГУП

Максим Матвеев, актер

Григорий Михнов-Войтенко, архиепископ, правозащитник

Мария Тиника, основатель сообщества "Деревья Петербурга"

Ксения Собчак, журналист, телеведущая

Ксения Раппопорт, актриса

Александр Невзоров, публицист

Михаил Шац, юморист, телеведущий

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга

Многие петербургские политики своего мнения пока не выразили. Депутат Госдумы Сергей Боярский выложил в stories в Instagram фотографию из спортивного зала. На тот момент о начале "спецоперации" уже было известно.

Фото: Telegram / ПЪЯТНИЦА