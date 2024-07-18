Ваенга выступит на закрытии матча Россия — Мали в Петербурге

Во вторник, 31 марта, на "Газпром Арене" в Петербурге сборная России по футболу проведёт второй товарищеский матч в году — против национальной команды Мали. Перед игрой гимн России исполнит народный артист Василий Герелло, а после финального свистка для зрителей споёт Елена Ваенга. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Ваенга исполнит песню "Город", а открывать вечер будет группа "Моя Мишель" с композицией "Не говори мне ничего". Начало встречи — в 20:00.

Это будет второй матч сборной России в 2026 году: ранее команда Валерия Карпина победила Никарагуа в Краснодаре со счётом 3:1. Главный тренер пригласил болельщиков поддержать команду:

Всех ждём на "Газпром Арене", нам очень нужна ваша поддержка.

