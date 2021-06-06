Моргенштерн устроил скандал на вручении премии "Муз-ТВ"

Его не удовлетворили результаты голосования в номинации "Лучший исполнитель".

Рэпер Моргенштерн утроил скандал во время премии "Муз-ТВ". Российского артиста не удовлетворили итоги голосования в номинации "Лучший исполнитель".

В ней победил Александр Ревва в образе Артура Пирожкова. После оглашения результатов Моргенштерн обвинил руководство премии в нечестном подсчете голосов. Он уверен, что победителем должен был стать именно он.

"Муз-ТВ", вы же говорите вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? "Муз-ТВ", если вы такие честные, покажите количество голосов. За конкретного исполнителя покажите. Моргенштерн, российский рэпер

Артиста попытались успокоить ведущие музыкальной премии – Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. Вторая предложила проверить Моргенштерна на наличие наркотиков в организме. После этого рэпер ушел со сцены, попутно подвергая критике премию, используя нецензурную лексику.

Ранее мы сообщали, что Украина включила Моргенштерна в список угроз национальной безопасности.

Видео: Youtube/morgen_shtern