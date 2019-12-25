Украина включила Моргенштерна в список угроз национальной безопасности

В СБУ считают, что артист пропагандирует культ насилия.

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского рэпера Моргенштерна с вписок лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Об этом пишет "РИА Новости".

В ведомстве считают, что российский артист занимается пропагандой культа насилия, жестокости и наркотических средств. Сообщается, что с рекомендацией о внесении рэпера в черный список выступила СБУ.

Напомним, Моргенштерна внесли в вышеуказанный перечень в конце апреля. Теперь ему запрещено въезжать на территорию Украины. Ранее у рэпера были запланированы концерты в крупных городах страны, но их пришлось отменить.

Отметим, что украинские власти запретили взъезд на территорию страны около 180 культурным деятелям РФ. Среди них Никита Михалков, Зураб Церетели, Лев Лещенко и многие другие. Список лиц был создан в 2015 году.

Ранее мы сообщали, что украинские шахтеры протестуют возле офиса Зеленского.

Фото: Instagram / morgen_shtern