Украинские шахтеры протестуют возле офиса Зеленского

Они требуют улучшения условий труда и погашение задолженности по зарплатам.

Возле офиса президенты Украины Владимира Зеленского собрались несколько десятков работников горной промышленности. Они требуют погасить задолженность по зарплатам. Об этом сообщает ТАСС.

Также протестующие выступают за улучшение условий труда и за остановку разрушения отрасли их деятельности. Сообщается, что на акции присутствуют рабочие шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей.

Помимо вышеуказанных требований участники акции призывают Зеленского установить "адекватную" цену на уголь, а также ликвидировать те законопроекты, которые устанавливают "диктатуру работодателя".

Протестующие горняки заявили, что намерены оставаться у офиса президента до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.

Отметим, что Украина задолжала шахтерам более 53 миллионов долларов, а некоторые категории работников угольной промышленности с начала 2021 года совсем не получают заработную плату.

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Видео: Facebook / Михайло Волинець