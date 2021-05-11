Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось

Лидер страны выступил на форуме "Украина 30. Безопасность".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество обстрелов на Донбассе существенно уменьшилось. Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30. Безопасность страны", который проводится в Киеве. Политик оценил количество нарушений режима прекращения огня.

Почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик поблагодарил Бога и украинских партнеров, которые привлекались к обеспечению безопасности региона, сохранению жизней военнослужащих. При этом Зеленский напомнил, что обстрелы на востоке страны все еще фиксируются. Он назвал их провокационными.

В ЛНР заявили, что военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВСУ.

Видео: FB / Офіс Президента України