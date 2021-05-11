Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество обстрелов на Донбассе существенно уменьшилось. Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30. Безопасность страны", который проводится в Киеве. Политик оценил количество нарушений режима прекращения огня.
Почти ушли в прошлое прицельные снайперские обстрелы, их действительно стало очень-очень мало. Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок.
Владимир Зеленский, президент Украины
Политик поблагодарил Бога и украинских партнеров, которые привлекались к обеспечению безопасности региона, сохранению жизней военнослужащих. При этом Зеленский напомнил, что обстрелы на востоке страны все еще фиксируются. Он назвал их провокационными.
В ЛНР заявили, что военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВСУ.
Видео: FB / Офіс Президента України
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