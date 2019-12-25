В ЛНР заявили, что военнослужащий погиб при обстреле со стороны ВСУ

Яков Осадчий не привел подробности нападения ВСУ на Донбасс.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что военнослужащий погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Такое заявление распространил "Луганскинформцентр" со ссылкой на слова официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника республики. Яков Осадчий, официальный представитель ЛНР

Напомним, что на Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня. Меры согласованы участниками Трехсторонней контактной группы. Запрет распространяется на нахождение тяжелой техники около населенных пунктов, на ведение стрельбы, разведывательные мероприятия, диверсии, применение БПЛ на линии соприкосновения.

Глава ЛНР назвал ситуацию на Донбассе "настоящей гражданской войной".

Фото: Facebook/Командування обєднаних сил ЗС України