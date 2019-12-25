Леонид Пасечник рассказал о ситуации, которая фиксируется между Киевом, ДНР и ЛНР.

Глава ЛНР назвал ситуацию на Донбассе "настоящей гражданской войной". Об этом Леонид Пасечник сообщил в интервью "РИА Новостям". Он призвал общественность признать тот факт, что между регионом и Украиной ведется полномасштабная гражданская война.

На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам. Леонид Пасечник, глава ЛНР

По словам чиновника, территория самопровозглашенной Луганской народной республики подвергается огню со стороны ВСУ при помощи минометов, использование которых запрещено заключенными договоренностями. При этом он отметил, что применение тяжелого оружия каждый раз согласовывается с высшим командованием Киева.

На Украине отказались от переговоров с ДНР и ЛНР.

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