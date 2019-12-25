Двух депутатов Рады заподозрили в государственной измене

Генпрокурор Украины подписала их буквами "М" и "К".

Главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука заподозрили в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Об этом сообщает "РБК – Украина" со ссылкой на источники.

Также сообщается, что в аналогичных деяниях подозревается депутат Верховной Рады Тарас Козак.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что два депутата подозреваются в госизмене и разграблении национальных ресурсов в Крыму. Однако в своей публикации генпрокурор не указала фамилий депутатов, а ограничилась литерами "М" и "К".

Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины

Венедиктова отметила, что делалось все возможное, чтобы эта информация до последнего не была представлена общественности.

Ранее мы сообщали, что в доме украинского политика Медведчука проходит обыск.

Фото: Pixabay.com