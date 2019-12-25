В доме украинского политика Медведчука проходит обыск

СБУ проводит обыски в доме политика в Киеве.

Сотрудники службы безопасности Украины проводит обыск в доме главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом информирует издание "Зеркало недели".

По данным СМИ, обыск проводится в доме, в котором политик проживает с семьей временно, так как в его основном жиище под Киевом в настоящее время совершаются ремонтные работы. Издание уточняет, что территорию с прилегающими постройками оцепили бойцы спецподразделения "Альфа".

От каких-либо комментариев в СБУ отказались, пресс-секретарь Медведчука также не выходит на связь с журналистами.

Ранее Медведчук оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины. Он считает, что если на Украине пройдут досрочные президентские выборы, которые состоятся в течение полгода или года, то Петр Порошенко может быть выбран народом на пост.

Фото: Twitter / @MedvedchukVV