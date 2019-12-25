В доме украинского политика Медведчука проходит обыск

Сотрудники службы безопасности Украины проводит обыск в доме главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом информирует издание "Зеркало недели".
По данным СМИ, обыск проводится в доме, в котором политик проживает с семьей временно, так как в его основном жиище под Киевом в настоящее время совершаются ремонтные работы. Издание уточняет, что территорию с прилегающими постройками оцепили бойцы спецподразделения "Альфа".
От каких-либо комментариев в СБУ отказались, пресс-секретарь Медведчука также не выходит на связь с журналистами.
Ранее Медведчук оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины. Он считает, что если на Украине пройдут досрочные президентские выборы, которые состоятся в течение полгода или года, то Петр Порошенко может быть выбран народом на пост.
Фото: Twitter / @MedvedchukVV
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