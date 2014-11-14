Медведчук оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины

Политик рассказал, каких итогов можно ожидать при проведении досрочных выборов президента.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук оценил шансы бывшего президента Петра Порошенко снова стать президентом Украины. Об этом депутат сообщил в интервью телеканалу BBC. Напомним, что в настоящее время экс-лидер государства занимает пост председателя местной партии "Европейская солидарность".

Все будет зависеть от того, когда будут выборы. Шансы есть всегда. И не только у нас. Шансы есть у всех: и у "Слуги народа", и у Тимошенко, и у Порошенко, и у нашего кандидата, который пойдет на выборы. Все в этом мире относительно. Виктор Медведчук, украинский политик

Медведчук считает, что если на Украине пройдут досрочные президентские выборы, которые состоятся в течение полгода или года, то Петр Порошенко может быть выбран народом на пост.

Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем".

Фото: Pixabay.com