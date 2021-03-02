Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"

Оксана Марченко объяснила, почему президент Украины ввел санкции против оппозиционных телеканалов.

Жена Виктора Медведчука сравнила Владимира Зеленского с "голым королем". Украинская телеведущая Оксана Марченко считает, что президент испугался правды, которую транслировали оппозиционные телеканалы, а поэтому ввел против них санкции на пять лет. Об этом она заявила на YouTube-канале "Перший незалежний". Она выступила с поддержкой журналистов закрытых Киевом каналов.

Я хотела … сказать о том, что я вас поддерживаю. Вы – те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. Оксана Марченко, украинская телеведущая

Телеведущая подчеркнула, что считает ужасным ситуацию, в которой власти вводят против граждан и оппозиционных телеканалов санкции. Марченко добавила, что миллионы украинцев хотят услышать мнение именно закрытых каналов.

Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии.

Видео: YouTube/Оксана Марченко