Депутат Рады заявил, что на Украине больше нет закона и демократии

Телеканал "Перший Незалежний" смог пробыть в эфире не больше часа.

Депутат Верховной Рады заявил, что на Украине больше нет закона, свободы слова и демократии. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Киева. По мнению парламентария, в скором времени в стране следует ожидать арестов оппозиционных активистов.

К сожалению, на сегодняшний день закона на Украине больше нет, нет ни свободы слова. Окончательно уничтожена демократия… Я понимаю, что в дальнейшем начнутся системные аресты. Причем, без каких-либо оснований, в нарушение всех существующих законов. И их не остановит ни депутатские корочки, ни должности, ни положение в обществе. Эти беспредельщики пойдут до конца. Илья Кива, украинский депутат

Напомним, что 27 февраля представители попавших под санкции каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний". Впервые в эфире телеканал появился в 19 часов по московскому времени. Спустя час его отключили от спутника по заявлению Службы безопасности Украины. Илья Кива заметил, что за 15 минут до начала эфира его предупредили, что телеканал могут заблокировать, но депутат в это не поверил.

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Видео: YT / Перший Незалежний