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Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением

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Сейчас задержаны девять человек.

Депутат Верховной Рады Илья Кива назвал обыски у офиса партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" давлением.

Парламентарий заявил, что силовики пришли якобы пришли по ориентировке по отношению к автобусу, арендованному охранной структурой "Шторм" — у партии с ней контракт на охрану.

Якобы этот автобус и те люди, которые в нем находились, участвовали в каких-то хулиганских действиях.

Илья Кива, депутат Верховной Рады

Он отметил, что автобус к правонарушениям не причастен. При этом, рассказал Кива, задержаны девять человек.

Ранее на Украине учительница в камуфляже залезла на парту и рассказала детям о Майдане.

Видео: Facebook/Илья Кива

Теги: верховная рада, медведчук, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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