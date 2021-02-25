Депутат Рады назвал обыски у офиса партии Медведчука давлением

Депутат Верховной Рады Илья Кива назвал обыски у офиса партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" давлением.
Парламентарий заявил, что силовики пришли якобы пришли по ориентировке по отношению к автобусу, арендованному охранной структурой "Шторм" — у партии с ней контракт на охрану.
Якобы этот автобус и те люди, которые в нем находились, участвовали в каких-то хулиганских действиях.
Илья Кива, депутат Верховной Рады
Он отметил, что автобус к правонарушениям не причастен. При этом, рассказал Кива, задержаны девять человек.
Ранее на Украине учительница в камуфляже залезла на парту и рассказала детям о Майдане.
Видео: Facebook/Илья Кива
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