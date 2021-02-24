Необычный подход педагога к обучению детей вызвал споры в соцсетях.

На Украине учительница в камуфляже залезла на парту и рассказала детям о Майдане. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте rivne_1283. Известно, что видеозапись распространил один из учащихся девятого класса Александрийского лицея Ровенской области. Инцидент произошел на уроке истории. один из школьников интересуется, зачем педагог забралась на парту.

Мы же говорим о революции… речь учительницы

В социальных сетях метод преподавания вызвал неоднозначную реакцию. Многие пользователи отметили, что сами хотели бы посетить данный урок, так как учитель нашла интересный способ рассказать о событиях 2013-2014 годов. Другие считают, что подобное поведение недопустимо.

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Фото и видео: Instagram/rivne_1283