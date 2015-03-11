По мнению лидера оппозиции Белоруссии, Крым и Донбасс являются частью украинской территории.

Светлана Тихановская назвала Крым Украиной, как и Донбасс. Белорусский политик дала интервью журналисту Дмитрию Гордону. Сюжет опубликован на YouTube-канале. По мнению лидера оппозиции, Москва допустила ошибку, испортив отношения с Киевом.

Еще недавно говорилась фраза "де-юре, де-факто". Но когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент Лукашенко проиграл выборы, но фактически он удерживает власть — наверное, ситуация стала более понятной. И уже не надо ничего вуалировать Светлана Тихановская, белорусский политик

Напомним, что ранее Тихановская говорила о том, что большинство белорусов считает, что "де-юре" Крым принадлежит Украине, но одновременно с этим "де-факто" регион является российской территорией.

Тихановская рассказала о своих контактах с Западом.