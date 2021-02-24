Тихановской мешает встретиться с Джо Байденом только локдаун.

Светлана Тихановская рассказала о своих контактах с Западом. Об этом белорусский оппозиционный политик сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Запись эфира размещена на YouTube-канале автора. Гостья программы объяснила, что на постоянной основе поддерживает связь с руководством западных стран, включая администрацию Джо Байдена. Тихановская заметила, что единственное, что мешает ей встретиться с американским президентом, это введенный из-за пандемии локдаун. Женщина старается общаться с иностранными коллегами на английском языке, чтобы передать им" чуточку той боли", которую испытывает народ Белоруссии.

Международное сообщество с нами, хотя бы некоторые не закрывают глаза на то, что происходит в Белоруссии, а права человека имеют значение. Светлана Тихановская, белорусский политик

тихановская призвала ввести более масштабные санкции против Минска. В числе побед она считает отказ Белоруссии в проведении Чемпионата мира по хоккею, а также осуждение режима правления Александра Лукашенко. Политик уверена, что ограничения против 90 человек в руководящем составе при президенте Белоруссии не смогут серьезно повлиять на действия властей или оказать помощь пострадавшим от насилия со стороны силовиков.

Тихановская рассказала о хитрости и жестокости Лукашенко.

Видео: Youtube/В гостях у Гордона