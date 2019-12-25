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БКЗ "Октябрьский" потратит 22,6 млн рублей на новую систему управления светом
Сегодня, 10:51
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БКЗ "Октябрьский" потратит 22,6 млн рублей на новую систему управления светом

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В концертном зале "Октябрьский" обновят оборудование для световых эффектов.

БКЗ "Октябрьский" планирует приобрести систему управления светотехническим оборудованием за 22,6 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

В комплект войдут пульт управления и два складных процессора. Консоль должна быть оснащена тремя складными мониторами, а также разъемами DMX, MIDI, EtherCON и USB. При этом оборудование должно поддерживать работу с уже установленной в концертном зале системой.

Поставщик обязан передать новый товар в течение 90 календарных дней после заключения договора. Вместе с оборудованием необходимо предоставить сертификаты или декларацию соответствия.

Гарантийный срок составит 12 месяцев с момента приемки. В случае обнаружения неисправностей поставщик должен устранить их за свой счет в течение 7 дней. На полную замену оборудования отводится не более 45 дней.

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Фото: пресс-служба БКЗ "Октябрьский" 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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