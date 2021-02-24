Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"

Белорусская оппозиция готова предоставить главе государства личные гарантии после его ухода с поста.

Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко "гарантии личной безопасности", если президент республики согласится добровольно покинуть высший государственный пост. Об этом оппозиционный белорусский политик сообщила в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной - да Светлана Тихановская, белорусский политик

По мнению гостью программы, предоставление гарантий Лукашенко должно стать результатом переговоров оппозиции с действующими белорусскими властями.

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли".

Видео: Youtube/В гостях у Гордона