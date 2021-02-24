Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"

Светлана Тихановская пообещала Александру Лукашенко "гарантии личной безопасности", если президент республики согласится добровольно покинуть высший государственный пост. Об этом оппозиционный белорусский политик сообщила в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной - да
Светлана Тихановская, белорусский политик
По мнению гостью программы, предоставление гарантий Лукашенко должно стать результатом переговоров оппозиции с действующими белорусскими властями.
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли".
Видео: Youtube/В гостях у Гордона
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