Оппозиционный политик предположила, что люди снова выйдут на протесты весной.

Светлана Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии "не стухли". Об этом оппозиционный политик сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись опубликована на его YouTube-канале. По мнению лидера оппозиции в республике, массовые несанкционированные акции возобновятся весной.

Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протеста. Но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли Светлана Тихановская, белорусский политик

По мнению гостью программы, в настоящее время население не может действовать открыто, так как для них это означает "прямую дорогу в тюрьму". По мнению Тихановской, сейчас белорусы предпочитают заниматься "партизанской деятельностью".

Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией.

Видео: Youtube/В гостях у Гордона