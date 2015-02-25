Тихановская заявила о «потере улиц» белорусской оппозицией

По словам лидера оппозиции, у народа нет сил бороться с насилием. Белорусы ждали быстрого разрешения политической ситуации, но этого не произошло.

Белорусская оппозиция "потеряла улицы" республики. Об этом в интервью газете Le Temps сообщила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Тихановская считает, что сейчас предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения. По её словам, стратегия заключается в том, чтобы лучше организоваться и не подвергать режим регулярному давлению. Она уверена, что весной люди снова выйдут на улицы.

Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся. Светлана Тихановская, лидер оппозиции

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начались в августе. Это произошло после президентских выборов, на которых по официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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