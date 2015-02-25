Американские системы обеспечения не справляются с климатическими изменениями в стране.

Морозы и непогода в США привели к проблемам с инфраструктурой. Об этом сообщила газета The New York Times.

В штатах наблюдаются массовые перебои с энергоснабжением. Кроме того, нефтедобыча снизилась на треть. Жители Техаса жалуются на нарушения с системой водоснабжения. Движение на шоссе парализовано. Планы по вакцинации сорваны в 20 штатах. В материале сказано, что погода в буквальном смысле испытывает людей на прочность. Структуры, на которых держится экономика, работают с перебоями. По мнению специалистов, отказ от одной из них приведет к непредсказуемым эффектам. Инфраструктура многих штатов была заложена несколько десятилетий назад. Она рассчитана на стабильные погодные условия.

Напомним, что без электричества на юге и востоке страны остаются около 180 тыс. человек. В начале недели без света в Техасе остались несколько миллионов жителей. Также американцы лишены водопроводной воды. Аномальные холода для этих мест сохраняются. Аэропорты вынуждены отменять рейсы. В среду из-за непогоды в Техасе отменили 2,3 тыс. внутренних и международных авиарейсов.

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Видео: Youtube/BELANI NEWS