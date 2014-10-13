Льюис нокаутировал Блейдса на турнире UFC Fight Night 185

Это двадцать пятая победа Льюса при семи поражениях и одном бое без результата.

Американский боец Деррик Льюис нокаутировал своего соперника Кетриса Блейдса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 185.

Турнир проходил в Лас-Вегасе. Американский боец смешанного стиля одержал победу в главном поединке. Во втором раунде Льюис провалил своего соперника. Затем он нанес ему мощный нижний удар правой рукой. Блейдс упал на пол октагона. После этого, он добил соперника серией ударов руками. В итоге американский боец смешанного стиля нокаутировал Блейдса.

Напомним, что Блейдс одержал четырнадцать побед и потерпел третье поражение. Также у него был один бой без результата. Для сравнения, Льюис имеет на счету двадцать пять побед и семь поражений.

Ранее мы сообщили, что специалист назвал способы профилактики птичьего гриппа.

Видео: Youtube/Типичный Райдер