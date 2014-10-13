Специалист назвал способы профилактики птичьего гриппа

Контролирующие органы уделят особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа.

Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов озвучил меры профилактики птичьего гриппа H5N8.

По словам Викулова, нужно отказаться от дикой птицы, плохо обработанного мяса и сырых яиц. Как уточнил специалист, власти предпримут серьезные противоэпидемические меры и все необходимое для локализации очага. Ученым предстоит понять, что это – разновидность нового штамма или уже изученный вариант гриппа. По итогам предыдущих эпидемий можно сказать, что вирус часто приводит к летальным исходам.

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