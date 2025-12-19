  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прототип вакцины против птичьего гриппа создан в Петербурге
Сегодня, 8:58
43
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прототип вакцины против птичьего гриппа создан в Петербурге

0 0

Препарат сделан с помощью технологии обратной генетики.

Российские ученые разработали прототип новой вакцины для защиты птиц от гриппа H5N1. Препарат создан с помощью технологии обратной генетики, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Искусственный вирус собрали исследователи Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и НИИ гриппа имени Смородинцева. За основу были взяты гены поверхностных белков штамма H5N1: его опасность снизили, добавив точечные мутации. Полученный штамм безопасен, но при этом вызывает сильный иммунный ответ. 

По словам руководителя проекта Николая Тарлавина, традиционные вакцины часто основаны на устаревших штаммах вируса, и это снижает их эффективность против современных вариаций. Новая разработка решает проблему. 

Ранее на Piter.TV: инновационный способ производства кофе без токсичного акриламида разработали в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: наука, птичий грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии