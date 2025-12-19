Прототип вакцины против птичьего гриппа создан в Петербурге

Препарат сделан с помощью технологии обратной генетики.

Российские ученые разработали прототип новой вакцины для защиты птиц от гриппа H5N1. Препарат создан с помощью технологии обратной генетики, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Искусственный вирус собрали исследователи Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и НИИ гриппа имени Смородинцева. За основу были взяты гены поверхностных белков штамма H5N1: его опасность снизили, добавив точечные мутации. Полученный штамм безопасен, но при этом вызывает сильный иммунный ответ.

По словам руководителя проекта Николая Тарлавина, традиционные вакцины часто основаны на устаревших штаммах вируса, и это снижает их эффективность против современных вариаций. Новая разработка решает проблему.

Фото: pxhere