Крупнейший в мире айсберг размером с два Петербурга раскололся в океане

Легендарный гигант А23а, который десятилетиями удерживал титул крупнейшего айсберга в мире, практически прекратил своё существование. По данным Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за которым специалисты наблюдают уже 40 лет, ледяная глыба потеряла 99% своей площади, расколовшись на множество мелких фрагментов.

Процесс разрушения оказался стремительным. Ещё в сентябре 2025 года А23а считался самым большим айсбергом на планете, однако затем начался необратимый процесс его распада. В январе этого года его площадь составляла около 1 300 квадратных километров. К настоящему моменту от гиганта осталось менее 50 квадратных километров. Такие данные приводит данные Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ главный специалист Полина Солощук. Сейчас остатки айсберга находятся на чистой воде, процесс его окончательного разрушения продолжается.

История этого ледяного исполина началась в 1986 году, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. Тогда его площадь составляла внушительные 4 170 квадратных километров — это почти в два раза больше территории Санкт-Петербурга. Более 30 лет айсберг провёл в неподвижности, находясь на мели. В ноябре 2023 года он освободился, начал дрейф и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия, но снова застрял, не дойдя до суши 80 километров. Лишь в мае прошлого года он возобновил движение, чтобы встретить свой финал в водах Антарктики.

Фото: Telegram / ЛЁД (Вадим Махоров)