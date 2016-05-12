Увеличение срока хранения дактилоскопических данных граждан связано с тем, что в стране растет число россиян старше 80 лет.

МВД предложило хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве полагают, что достижение этого возраста может приводить к хронических заболеваниям, которые ведут к потере памяти. Поправки хотят внести в статью 13 закона "О государственной дактилоскопической регистрации". С документом можно ознакомиться на портале проектов нормативных правовых актов. Пока эти данные хранят до достижения 80-летнего возраста либо момента их смерти.

Авторы законопроекта указывают на данные Росстата. Исследования демонстрируют, что по январь 2020 года численность 80-летних россиян выросла с 4,4 млн до 5,6 млн человек. Дополнительных средств на реализацию законопроекта не потребуется.

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