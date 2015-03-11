Жена Медведчука заявила, что выступает за его партию

Певица готова поддерживать мужа, несмотря на санкции СНБО.

Украинская телеведущая Оксана Марченко, супруга депутата Виктора Медведчука, заявила, что будет вступать в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом она заявила в видеообращении, которое опубликовала в своем YouTube-канале.

В пятницу СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц, 8 физических лиц, а также владельцев самолетов, на которых проходили перелеты в Россию. В санкционный список попали Медведчук с супругой. Как поделилась Марченко, "до вчерашнего дня она была женой, другом, тылом и матерью детей" Медведчука, но теперь её "заставили взять политическое оружие и идти со своим мужем одним фронтом".

Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – за жизнь", где своей задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония. Оксана Марченко, украинская телеведущая

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также подписал указ о санкциях против сети "Спортмастера". Ограничения будут действовать три года.

Ранее мы сообщили, что ВОЗ получила данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа.

Видео: Youtube/Оксана Марченко