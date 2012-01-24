Украина ввела санкции против сети "Спортмастера"

Компания не сможет проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять транзит и перевозку ресурсов с территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО страны о санкциях против компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети "Спортмастер". Указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Санкции вступают в силу на три года. В последний санкционный список попали 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Что могло послужить триггером, сложно сказать. Скорее всего, в данной ситуации это было не чисто украинским решением. Это было решение, которое зависело от внутрироссийской ситуации, от переговоров Москвы с лидерами западных государств, а также связано, вероятно, с экономическими событиями, такими как строительство "Северного потока -2" и другими. Собеседник агентства (РИА Новости)

Ранее мы сообщили, что в Екатеринбурге на протестных акциях задержали рецидивистов.

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