Опубликован список задержанных на несогласованных акциях, прошедших в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

В Екатеринбурге на протестных акциях задержали рецидивистов. Об этом сообщило главное управление МВД по Свердловской области.

Речь идет о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января. Среди задержанных оказались ранее судимые за грабежи, кражи и разбойные нападения.

Среди нарушителей действующего законодательства были и те, для кого кражи, грабежи, разбойные нападения и иные преступления сродни хобби Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области (ИА "Уральский меридиан")

Так, гражданин Щетников отбывал 6 лет в колонии за разбойное нападение. Кроме того, он участвовал в ДТП с гибелью человека. После выхода на свободу он три раза привлекался к ответственности за хулиганство и оборот наркотиков. Другой задержанный на митинге в Нижнем Тагиле – Придорогин – ранее судимый за кражу. Его девять раз привлекали к ответственности за злоупотребление алкоголем в общественных местах, а также за незаконный оборот наркотических веществ. В списке задержанных на митингах был Кудрин (грабеж, причинение телесных повреждений), Мирошниченко и Гулиев (насилие в отношении представителей власти).

Ранее мы сообщили, что МВД разработало правила отправки пьяных россиян в вытрезвители.

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