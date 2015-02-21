Минздрав заявил, что принудительно пьяных граждан в вытрезвители увозить не станут.

МВД разработало правила отправки пьяных россиян в вытрезвители. Приказ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Приказ дает полномочия сотрудникам МВД доставлять пьяных россиян в учреждения из общественных мест (стадионы, вокзалы, парки) в том случае, если они потеряли способность самостоятельно ориентироваться и передвигаться. Также полицейские получат возможность забирать нетрезвых граждан из квартир и домов. Речь идет о случаях, когда пьяные могут нанести ущерб сожителям или имуществу. В этом случае сожители или родственники должны будут написать соответствующее заявление.

Сотрудники полиции смогут использовать ведомственные базы данных для установления личности пьяных. Нетрезвого человека в вытрезвитель должны сопровождать минимум двое полицейских на служебной машине. Перед этим им нужно убедиться в отсутствии оружия. Кроме того, полицейские должны обеспечить безопасность медикам в вытрезвителях, когда те проводят освидетельствование доставленных граждан.

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