МИД РФ раскритиковал желание Запада обсуждать глобальные вопросы без России

Представители внешнеполитического ведомства недоумевают от состава участников мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала спецсессию Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности. Россия и Китай в мероприятии не участвовала.

Мюнхенская конференция состоялась 19 февраля. Участники мероприятия обсуждали "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьбу с пандемией коронавируса".

По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень зауженном формате. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Организаторы конференции пригласили руководство ЕС и США, а также Генсека ООН и гендиректора ВОЗ. Захарова посчитала, что в последние годы западные партнеры пытаются "решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму миропорядка, основанного на правилах".

Ранее мы сообщили, что Госдума рассмотрит законопроект по ограничению выбросов парниковых газов.

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