Речь идет о введении для крупнейших эмитентов выбросов парниковых газов обязательной углеродной отчетности.

Госдума рассмотрит законопроект по ограничению выбросов парниковых газов. Соответствующий законопроект внесло правительство РФ. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительной записке сказано, что отсутствие законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов сужает перспективы вхождения России в группы экономических и технологических лидеров на мировом и региональных уровнях. Стране необходимо иметь сотрудничество в этих сферах. Это позволит закрепить за Россией статус одной из лидирующих мировых стран.

Недавно Минэкономразвития предложило проект закона, предусматривающего введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов без налогов и обязательных платежей. Будет создана углеродная отчетность, сбор и обобщение которой будет осуществляться правительственным органом власти. Остальные организации смогут предоставлять отчетность на добровольной основе.

Ранее мы сообщили, что Blizzard запустил ремастер культовой Diablo II.

Видео: Правительство России