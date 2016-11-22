В игру добавили рендеринг частиц, поддержку широкоформатных дисплеев, контроллеров для компьютеров и динамическое освещение. Кроме того, появилась возможность увеличения частоты обновления картинки до 144 герц.

Blizzard запустил ремастер культовой Diablo II. Ролик опубликован на You-Tube канале студии.

Ремастер игры анонсировали в рамках онлайн-конференции BlizzConline. Культовая Diablo II Resurrected разработана студиями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. Разработчики заявили, что они обновили графику в игре. Исходные двухмерные спрайты были преобразованы в 3D-графику с поддержкой разрешения 4К. Кроме того, оригинальная версия тайтла имеет разрешение 800х600 пикселей. Геймеры получат возможность переключать графику прямо в игре.

Обновленная версия культовой игры будет доступна на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сроки выхода игры не уточняются. Тайтл точно появится до конца 2021 года.

Ранее мы сообщили, что в Таганрогском заливе более 20 человек оказались на оторвавшейся льдине.

Видео: YouTube / Diablo RU