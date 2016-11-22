Blizzard запустил ремастер культовой Diablo II. Ролик опубликован на You-Tube канале студии.
Ремастер игры анонсировали в рамках онлайн-конференции BlizzConline. Культовая Diablo II Resurrected разработана студиями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. Разработчики заявили, что они обновили графику в игре. Исходные двухмерные спрайты были преобразованы в 3D-графику с поддержкой разрешения 4К. Кроме того, оригинальная версия тайтла имеет разрешение 800х600 пикселей. Геймеры получат возможность переключать графику прямо в игре.
Обновленная версия культовой игры будет доступна на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сроки выхода игры не уточняются. Тайтл точно появится до конца 2021 года.
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Видео: YouTube / Diablo RU
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