Blizzard показала трейлер WoW: The War Within в честь скорого старта бета-теста

Ролик запущен в преддверии бета-теста.

Студия Blizzard Entertainment показала в социальных сетях свежий трейлер компьютерной игры World of Warcraft: The War Within — грядущего аддона для франшизы World of Warcraft, который на этот раз будет посвящён скорому началу бета-тестирования проекта. Бета-тест запланирован на 5 июня, он будет доступен всем покупателям "эпической" версии игры. В настоящее время иностранные СМИ успели оценить альфа-версию дополнения. В большинстве критики остались ею довольны. По словам журналистов, игровой процесс кажется им знакомым, но свежие механики позитивно влияют на процесс. Также хорошие отзывы связаны с обновленными локациями. В частности, речь идет о подземелье Cinderbrew Meadery.

Напомним, что специалисты студии Blizzard недавно упоминали о том, что очень хотели бы портировать WoW на консоль Xbox. Однако работа в данном направлении пока что не проводится. Не исключается, что мероприятия будут начаты уже после официального релиза "Войны внутри", который намечен на конец лета или осень этого года.

Фото и видео: YouTube / World of Warcraft