Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Веном: Последний танец". Режиссером картины выступила Keлли Mapceл.
Фильм является продолжением истории известного антигероя вселенной Marvel Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот. В новой части Веному предстоит бороться с врагами не только на Земле, но и с прибывшими на планету представителями его мира.
В главных ролях сыграли Том Харди, Стивен Грэм, Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор, Рис Иванс, Пегги Лу и другие. Мировая премьера состоится 25 октября.
Ранее Netflix представил трейлер финального сезона "Академии Амбрелла".
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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