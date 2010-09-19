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Вышел трейлер фильма "Веном: Последний танец"

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Мировая премьера состоится 25 октября.

Киностудия Sony Pictures представила первый трейлер фильма "Веном: Последний танец". Режиссером картины выступила Keлли Mapceл.

Фильм является продолжением истории известного антигероя вселенной Marvel Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот. В новой части Веному предстоит бороться с врагами не только на Земле, но и с прибывшими на планету представителями его мира.

В главных ролях сыграли Том Харди, Стивен Грэм, Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор, Рис Иванс, Пегги Лу и другие. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее Netflix представил трейлер финального сезона "Академии Амбрелла".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: sony pictures entertainment, веном последний танец, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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