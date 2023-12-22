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Netflix представил трейлер финального сезона "Академии Амбрелла"

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Мировая премьера состоится 8 августа.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Академия Амбрелла". Шоураннером проекта выступил Стив Блэкман.

Сериал рассказывает историю необычной семьи супергероев, каждый из которых обладает уникальными способностями. После событий третьего сезона они потеряли свои силы, сбросив временную шкалу, и попытаются снова все исправить.

В главных ролях сыграли Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рейвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и другие. Мировая премьера состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Финист. Первый богатырь".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, академия амбрелла, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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