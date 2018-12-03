Спасатели доставили на берег 21 человека. Среди них было 11 несовершеннолетних.

В Таганрогском заливе более 20 человек оказались на оторвавшейся льдине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Об инциденте стало известно 20 февраля. В 17:32 очевидец сообщил, что в районе Пушкинской набережной Таганрога оторвало льдину. На ней было 20 человек. К месту происшествия оперативно приехали спасатели. Они установили, что льдина находится на расстоянии до 50 метров от берега и плывет в сторону Таганрогского порта. На место происшествия прибыл катер на воздушной подушке "Марс – 700". В 18:40 людей доставили на берег.

Также в администрации города уточнили, что в 18:07 была информация о подобном инциденте, но уже в районе Приморского парка. Там на льдине было 10 человек. Охранник парка смог спасти горожан самостоятельно. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщили, что российский SSJ-100 подал сигнал бедствия после вылета из аэропорта.

Фото: pixabay