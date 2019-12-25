В Русском музее осмотрели пострадавшие при взрыве в Таганроге произведения искусства

Для каждого произведения будет разработана индивидуальная методика восстановления.

В Корпусе Бенуа 22 августа специалисты Русского музея распаковывали и осматривали пострадавшие при взрыве в Таганроге произведения искусства из коллекции Таганрогского художественного музея. Об этом сообщили в пресс-службе "Русского музея".

В Таганроге 28 июля произошел теракт, в результате которого было повреждено здание одного из филиалов Таганрогского художественного музея. Русский музей сразу же пришел на выручку, предложив коллегам помощь в реставрации 22 пострадавших произведений искусства. сотрудники Русского музея

Специалисты Русского музея выехали в Таганрог, где изучили поврежденные шедевры. Теперь произведения, упакованные в специальные ящики, доставили в сам Русский музей.

Для каждого произведения будет разработана индивидуальная методика восстановления. По оценке специалистов, реставрационные работы займут около года. По их завершении произведения из коллекции Таганрогского художественного музея будут экспонированы на выставке в Русском музее.

Фото: Русский музей