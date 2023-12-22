Юбилейная выставка русского живописца открыта до 10 июня.

Русский музей приглашает на вечерние сеансы по выставке Василия Сурикова. Акция стартует 15 апреля и продлится до 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В связи с большим интересом к юбилейной выставке великого русского живописца мы продлили её до 10 июня и открыли продажу билетов на вечерние сеансы для всех категорий посетителей, для дошкольников — вход свободный. Пресс-служба Русского музея

Выставка работает по понедельникам. Сеансы в 18.00 и 18.30, залы открыты до 20:00. Также картины можно увидеть по средам и четвергам, сеансы в 16.00 и 16.30, выставка работает до 18:00.

Юбилейная выставка русского живописца открыта до 10 июня.

Ранее мы писали, что выставка "Ким Филби: "Я шёл своим путём" откроется 15 апреля.

Фото: Telegram / Государственный Русский музей