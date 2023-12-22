Выставка "Ким Филби: "Я шёл своим путём" откроется 15 апреля

Выставка рассказывает о судьбе Кима Филби – человека, который стал одним из самых великих шпионов всех времен.

В музее "Россия – Моя история" 15 апреля откроется выставка "Ким Филби: "Я шёл своим путём". Об этом сообщили в пресс-службе Исторического парка.

Выставка рассказывает о судьбе Кима Филби – человека, который стал одним из самых великих шпионов всех времен. Руководитель британской разведки одновременно в течение тридцати лет, начиная с 1933 года, являлся агентом советской разведки. В СССР он жил под именем Андрей Мартинс. Известно, что за годы Второй мировой войны Филби передал в Москву более 900 важнейших документов, которые позволили минимизировать потери с нашей стороны.

Посетители музея увидят личные вещи разведчика, его документы, фотографии, книги и автобиографию "Моя тайная война". Экспонаты в парк были отправлены Музеем службы внешней разведки РФ. В Петербурге они представлены впервые.

Выставка будет находится в экспозиции "Санкт-Петербург. История развития". Посетить ее можно до 3 июня 2024 года. Вход по билету.

Для посетителей старше шести лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась фотовыставка "Мальчишки и девчонки".

Фото: Telegram / Россия – Моя история Санкт-Петербург