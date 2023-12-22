Выставка картин, восстановленных после взрыва в Таганроге, открылась в Русском музее

Выставка продлится до 13 мая, после чего отреставрированные произведения искусства будут перевезены в Ростовскую область.

В понедельник, 22 апреля, в Мраморном дворце Русского музея открылась выставка картин из собрания Таганрогского музея, пострадавших от ракетного удара и восстановленных реставраторами из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Интерфакс".

Экспозиция под названием "Спасённые шедевры. Русский музей — Таганрогу" включает 22 произведения из раздела "Золотые имена Серебряного века". Посетители могут увидеть работы таких мастеров, как Константин Коровин, Зинаида Серебрякова, Николай Рерих, Станислав Жуковский, Валентин Серов, Виктор Борисов-Мусатов.

Как отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, спасенные шедевры собирались многими поколениями музейщиков Ростовской области. Выставка продлится до 13 мая, после чего отреставрированные произведения искусства будут перевезены в Ростовскую область.

Ранее мы сообщили о том, что в Музее истории религии открылась выставка, посвященная Канту.

Фото: Правительство Ростовской области