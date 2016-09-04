Песков: ответ на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге последует обязательно

В Кремле указали на реакцию Минобороны РФ.

Москва обязательно ответит на атаку Вооруженных сил Украины, сделанную ракетами ATACMS американского производства по территории российского аэродрома, расположенного в городе Таганрог. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что напоминает о недвусмысленном и прямом заявлении от министерства по обороне страны, сделанном вчера, 11 декабря. В нем говорилось о том, что ответ противнику последует.

Ответ последует тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал спецоперацию абсолютным приоритетом для России.

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