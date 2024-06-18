Blizzard представила обзорный ролик одиннадцатого сезона Overwatch 2

Релиз проекта состоится 20 июня.

Студия разработки компьютерных игр Blizzard выпустила обзорный трейлер 11 сезона проекта Overwatch 2. Он получил название Super Mega Ultrawatch, а его официальный релиз на платформах состоится через три дня — 20 июня в 21 часов вечера по московскому времени. Авторы заметили, что среди ключевых нововведений можно выделить новую карту для режима "Натиск" — "Рунасапи". Дополнительно создатели обновили карту "Колизей", а также предусмотрели миссии мастерства для персонажей Кирико и Солдата-76, добавили событие "Взлом быстрой игры". Также пользователи увидят коллаборацию с франшизой "Трансформеры" и ряд обликов для выбранных героев, новый "боевой пропуск".

Вышел трейлер игры "Приключения капитана Блада".

Фото и видео: YouTube / PlayOverwatch